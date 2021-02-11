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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة أسيوط» تتسلم 27 ماكينة غسيل كلوي من صندوق تحيا مصر

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:50 م
ماكينة غسيل كلوي
ماكينة غسيل كلوي
أسيوط_محمد أبوشادي:
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استلمت مديرية الصحة بمحافظة أسيوط على عدد 27 ماكينة غسيل كلوى مقدمة من صندوق "تحيا مصر" لتوزيعها على المستشفيات المركزية لخدمة مرضى الفشل الكلوي، بقرى ومراكز المحافظة وتوفير الخدمات الصحية لهم وذلك في إطار تكثيف أنشطة صندوق تحيا مصر في مجالات الحماية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية. 

وأكد الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أن الماكينات الجديدة تعد إضافة كبيرة للمستشفيات الحكومية المركزية بالمحافظة والتي ستساهم في رفع قدرتها على استيعاب عدد أكبر من مرضى الفشل الكلوي وتلبية احتياجات المرضى، مشيرًا إلى إنه سيتم توزيعها وفقًا لاحتياجات وحدات الكلى بمستشفيات المحافظة، منوهًا أن هذه الماكينات تعد من أحدث وأجود أنواع ماكينات الغسيل الكلوى مشيدًا بالدور الفعال لصندوق "تحيا مصر" في دعم المنظومة الصحية المصرية.‪ ‬

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