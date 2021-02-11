«التايمز»: أردوغان فشل في إصلاح العلاقات مع واشنطن

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حاول استعادة العلاقات مع واشنطن بعد أن تولى الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن منصبه، لكنه فشل في تحقيق ذلك.وأكدت الصحيفة البريطانية أن أنقرة بعثت بالعديد من الرسائل لواشنطن، تعرب من خلالها رغبتها في تحسين العلاقات وفتح صفحة جديدة، والتي كان من بينها تعيين سفير تركي جديد في الولايات المتحدة وإرسال وفود دبلوماسية.وفقا للصحيفة فإن شراء أنقرة لمنظومة الصواريخ الروسية "إس-400"، تسببت في إلحاق الضرر البالغ بالعلاقات التركية الأمريكية.وأشارت التايمز إلى أن بايدن لم يجر أي اتصال بأردوغان رغم اتصاله بالعديد من رؤساء العالم، حيث كان الاتصال الرسمي الوحيد بين البلدين هو الاتصال الهاتفي بين مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان والناطق باسم الرئاسة إبراهيم كالين.وتابعت التايمز: لقد فقد حزب العدالة والتنمية قدرًا كبيرًا من القوة في السياسة الداخلية، وأنه بسبب تحالفه مع حزب الحركة القومية، دخل في نزاع مع اليونان في بحر إيجة وشرق البحر الأبيض المتوسط.وبحسب الصحيفة، فإن الدعم العسكري المقدم من تركيا لأذربيجان في النزاعات في ناغورنو كاراباخ لا تتسامح معها الإدارة الأمريكية الجديدة.