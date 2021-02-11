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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مرافعة دفاع المتهمين بقتل شهيد المرج

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:47 م
محكمة
محكمة
حسام التمساح
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استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة لمرافعة دفاع 3 عاطلين لاتهامهم بقتل محمد عادل، الشهير بـ«بامبو»، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"شهيد المرج".

وطالب الدفاع استخراج صورة رسمية من مستشفى المطرية عن يوم 19 أكتوبر بشأن الإصابات التي لحقت بالمجني عليه وما أجري له من جراحات، عرض القرص المدمج الخاص بتفريغ كاميرات المراقبة بمعرفة المحكمة على يد فني أمام هيئة المحكمة، استخراج صورة رسمية من بلاغات نجدة القاهرة في الساعة 11 صباحا إلى الثانية ظهرا، واستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته وليس الطبيب المشرح لجثة المجني عليه، واستخراج الصحيفة الجنائية للشاهد الخامس.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين وهم "محمد أحمد عبد العزيز" و"أحمد سيد عبد ربه" و"محمد رجب محمد" بدائرة قسم شرطة عين شمس بقتل المجني عليه محمد عادل أحمد من غير سبق إصرار أو ترصد بأن قام المتهم الأول بطعن المجني عليه بسلاح أبيض مطواة، استقرت بجانبه الأيمن وحدثت إصابات بالظهر، كما قام المتهمين الثاني والثالث بالتعدي عليه باستعمال كتر و"سكين" قاصدين قتله فاحدثوا الإصابات التي أودت بحياته.

وتبين من التقرير الطبي الصادر من مستشفى المطرية التعليمي أنه بتاريخ 19 أكتوبر الماضي حضر المجني عليه للمستشفى وفي حالة حرجة جدا، وبه آثار جرح طعني نافذ أسفل الصدر من ناحية الظهر على الجانب الأيمن، ويعاني من هبوط حاد في الدورة الدموية، وبحجز المجني عليه بغرفة الإنعاش واستدعاء طبيب الرعاية تم عمل سونار، وتبين وجود استدراج دموي متوسط بالناحية اليمنى من الصدر، وبتركيب أنبوبة حنجرية للمجني عليه لمحاولة إنعاش القلب فلم يستجب وحدثت الوفاة.

كانت قد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بالتعدي على المجني عليه بالأسلحة البيضاء، ومنعوا مركبة «توك توك» من نقله للمستشفى حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة، لكن مع تدخل الأهالي استطاعوا التوجه به للمستشفى.

وقال مصطفى أبوزيد، محامي أهل المجني عليه، إن المتهمين حاولوا تقييده بـ«كاوتش» قبل قتله، وفقا لما قاله والده في محضر التحقيقات.

وكان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارا من المقدم حسين خيري، رئيس مباحث قسم شرطة المرج، مفاده تلقيه بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بعزبة النخل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتبين العثور على جثة الشاب، 23 سنة، طالب، مصابا بعدة طعنات من سلاح أبيض، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتمكن رجال المباحث من ضبط الجناة في أحد الأكمنة المعدة لهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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