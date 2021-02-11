المعارضة التركية تسخر من تصريحات أردوغان بشأن الذهاب للقمر

سخر حزب الديمقراطية والتقدم الذي يتزعمه علي باباجان، من تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان، الأخيرة التي أعلن خلالها أن بلاده سترسل مركبة فضائية إلى القمر عام 2023.كما سخر حزب الديمقراطية والتقدم من طريقة صحيفة "تقويم" الموالية للحكومة عندما نشرت قبل عدة أيام خبرا تحت عنوان "لا تذهب للتسوق بدون قراءة هذا الخبر"، حيث قدمت فيها نصائح للأتراك عدم اصطحاب الأطفال في التسوق والابتعاد عن التسوق.واقتبس حزب الديمقراطية صورة الصفحة الأولى لصحيفة تقويم المذكورة وعنوانها، مع تغيير اسم الصحيفة من "التقويم" إلى "مقويم"، ووضع العنوان ذاته مع الصحيفة، مع تغيير مضمونها من "لا تذهب للتسوق بدون قراءة هذا الخبر" إلى "لا تذهب إلى القمر قبل قراءة هذا الخبر"، في إشارة إلى برنامج الفضاء الذي أعلن عنه الرئيس رجب طيب أردوغان مؤخرا.