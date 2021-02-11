وزير الخارجية الجزائرى يزور مالى ويجرى مشاورات مع كبار مسئوليها

قام وزير الشئون الخارجية الجزائري صبرى بوقدوم، بزيارة عمل إلى جمهورية مالى، حيث عقد عدة مشاورات مع نظيره زيني مولاي، وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولى ووزير المصالحة الوطنية، العقيد إسماعيل واغي.وحسب بيان لوزارة الشئون الخارجية الجزائرية، اليوم الخميس، فإن بوقدوم استقبله أيضًا الرئيس المالى به نداو، ونائبه العقيد عاصمى غوتا.وأضاف البيان، أن العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وملف السلم والمصالحة الوطنية فى مالى، شكلت المحاور الرئيسية للمباحثات التي أجراها بوقدوم في مالى.وأشار إلى أن بوقدوم حضر خلال هذه الزيارة مراسيم التوقيع على مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة مع معهد حفظ السلم في مالي.يذكر أن هذه الزيارة هى الثالثة لبوقدوم إلى مالى منذ التغييرات السياسية التى طرأت فى مالي، الجارة الجنوبية للجزائر، في شهر أغسطس الماضي.