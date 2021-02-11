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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يترأس اجتماع لمناقشة تطوير 149 قرية

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:46 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط_محمد أبوشادي:
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ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الاجتماع التنسيقي لمناقشة آليات تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري.

جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة، ولفيف من وكلاء الوزارات ورؤساء القطاعات ومديري الإدارات ومسئولي المجلس القومي للمرأة وجامعة أسيوط وجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد.

واستعرض المحافظ – خلال الاجتماع – الإجراءات التنسيقية لبدء تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة بالمرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتطوير الريف المصري.

وأوضح محافظ أسيوط أن المشروع القومي يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح" وسيتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي "منفلوط وديروط" لافتًا إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

وأضاف أن المحافظة اتخذت خطوات جادة للبدء في تنفيذ المشروع، تضمنت جولات وزيارات ميدانية لتلك القرى من خلال مسئولي المشروع القومي بوزارة التنمية المحلية والقيادات التنفيذية ومسئولي جهاز التعمير لرصد احتياجات المواطنين الفعلية وعمل لقاءات حوارية مع المواطنين لرصد احتياجاتهم الفعلية من المشروعات الخدمية والتنموية.   

واستعرض السكرتير المساعد – خلال الاجتماع – الجهود التنسيقية التى تمت بين كافة الجهات المعنية بتنفيذ المشروعات فضلًا عن وضع خطة زمنية لنهو المشروعات ومتابعة خطوات التنفيذ على أرض الواقع لافتًا إلى البدء بمركز ساحل سليم كأولوية أولى ضمن المشروع لتصبح نموذجًا يتم تعميمه على باقي المركز، مؤكدًا استمرار عقد اجتماعات دورية بين كافة الشركاء لمتابعة تنفيذ المشروعات فضلًا عن عمل زيارات ميدانية ومعاينات على أرض الواقع للقرى والنجوع المستهدفة لإنهاء الأعمال الاستشارية وآليات تنفيذ المشروعات الخدمية في كافة القطاعات وفقًا لاحتياجات تلك القرى في المشروعات التنموية والخدمية من مياه شرب وصرف صحي وصحة وتعليم ومنشآت خدمية ورصف طرق وتبطين ترع وغيرها من المشروعات.‪

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