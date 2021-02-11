الكاثوليكية تنشر لقطات حية من احتفالات مار مارون (فيديو)

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "لقطات حية".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن احتفالات مار مارون بالإسكندرية.واحتفلت الكنيسة المارونية بالإسكندرية، بعيد القديس مارون، بكنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع، ترأس الاحتفال مطران الكنيسة المارونية بمصر، سيادة المطران جورج شيحان، والأب فريد مرهج راعي الكنيسة.دارت كلمة العظة حول القديس مارون الذي هو شفيع الكنيسة المارونية، وكيف كان يعيش في جبال كوش متعبد ومتأمل وفي تواصل تام مع الله، فكان مرشد لمن حوله كما كان علامة حقيقية ليسوع خلال حياته على الأرض.