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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع طفيف لأسعار النفط بعد تسجيلها أطول سلسلة مكاسب في عامين

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:44 م
النفط
النفط
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تراجعت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات، اليوم الخميس، بصورة طفيفة، بعد تحقيقها أطول سلسلة مكاسب في عامين استمرت على مدار ثمان جلسات متتالية، بزيادة فاقت 12 %، وذلك بفضل استعادة أسواق النفط توازنها على صعيد الطلب والعرض، بعد الخسائر التي لحقت بها في أعقاب أزمة تفشي جائحة فيروس "كورونا" العام الماضي.

وعلى صعيد التداولات، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر أبريل بنسبة 0.47% مسجلا 61.18 دولار للبرميل، كما ارتفع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر مارس بنسبة 0.47% إلى 58.42 دولار للبرميل.

وأشارت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إلى أنه رغم تراجع الأسعار خلال تعاملات اليوم، إلا أن المشهد لا يزال إيجابيًا، حيث أظهرت بيانات وكالة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة أمس تراجع مخزونات الخام بأكثر من المتوقع خلال الأسبوع الماضي، فيما توقعت مجموعة "سيتي جروب" الاقتصادية ارتفاع أسعار خام برنت إلى مستوى 70 دولارًا للبرميل بحلول نهاية العام الجاري.

كما لفتت الشبكة الإخبارية إلى أن الأسواق ستتابع مسار العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في عهد الرئيس المنتخب جون بايدن، أملًا في أن تشهد تطورًا إيجابيًا تنهي الخلافات التجارية بين الاقتصادين الأكبر عالميًا.

وقد تلقت أسواق المعدن الأسود مزيدًا من الدعم بعد تعهد المملكة العربية السعودية تعميق خفض الإنتاج، في سبيل الحد من تخمة المعروض من الأسواق، بالإضافة إلى تعافي مستويات الطلب الصيني، حيث تعد الصين أكبر مستورد للخام عالميًا، وهو ما ساعد في دعم الأسعار لتسجل أعلى مستوياتها في نحو عام خلال تعاملات الاثنين الماضي.

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