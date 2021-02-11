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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة: البابا كيرلس الثاني صنع الميرون عام 1080 في المعلقة

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:43 م
القس بولس حليم
القس بولس حليم
جرجس صفوت
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قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن زيت الميرون صنع للمرة السابعة في مصر بعد البابا أثناسيوس الرسولي والبابا ثاؤفيلوس والبابا مقار الأول والبابا ثيؤفانيوس والبابا مينا الثاني، والبابا ابرام بن زرعة السرياني على يد البابا كيرلس الثاني.

وأضاف القس بولس حليم، عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن المرة السابعة جاءت في مدينة القاهرة حيث صنع بالكنيسة المعلقة بمصر القديمة وذلك عام 1080.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أكدت على لسان متحدثها الرسمي القس بولس حليم، على موعد إتمام طقس الميرون المُقدس.

وقال "حليم" إنه يجرى طقس صنع زيت الميرون المقدس يومي 10 و11 مارس المقبل، مضيفًا: وهذه هي المرة الأربعون التي يصنع فيها "الميرون" في تاريخ الكنيسة، والمرة الثالثة في عهد قداسة البابا تواضروس الثاني، حيث كانت المرة الأولى في عهد قداسته عام 2014 والثانية عام 2017".

وكانت الكنيسة قد أعلنت للمرة الأولى عن نيتها لإتمام طقس الميرون، عقب انتهاء أحدث جلسات البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مع سكرتارية مجمع مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المعروف باسم المجمع المقدس.

وشارك في اللقاء المشار إليه الأنبا دانيال سكرتير المجمع وأسقف المعادي، والأنبا يوليوس أسقف عام كنائس مصر القديمة والنائب الباباوي لكنائس الخليج، والأنبا غبريال أسقف بني سويف.

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