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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

طرح مناقصة لتنفيذ أعمال شبكات المرافق بقنا جديدة

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:43 م
الاتحاد المصري لمقاولي
الاتحاد المصري لمقاولي التشييد
علا العلاف
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طرح الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء مناقصة لتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة والحراسة لشبكات الموافق من تنفيذ شبكة مياه وصرف صحي وشبكة ري للحي السكني الثاني بالمنطقة الرابعة بمدينة قنا الجديدة إحدى الجديدة الجيل الرابع التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح اتحاد المقاولين، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيهًا، ويقدم العطاء بمظروفين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالى بأسم رئيس الجهاز المدينة التابعة لتنفيذ المناقصة، ويرفق بالمظروف الفني تأمين بقيمة 50 ألف جنيهًا ويستكمل نسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائي.

وتعقد جلسة الاستفسارات يوم الأربعاء الموافق 3 مارس المقبل بمقر الجهاز بينما تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الاربعاء الموافق 17 مارس، لافتًا أن فئة التصنيف المناسبة للمناقصة الفئة الثالثة، وسيتم أخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية فى موعد لاحق حيث تخضع هذه المناقصة لإحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

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