غرفة الأدوية: لدينا فائض يسمح بالتصدير

قال أسامة رستم، عضو غرفة الأدوية باتحاد الصناعات، إن قطاع الأدوية من القطاعات المستفيدة من أزمة كورونا.وأضاف "رستم" لـ"الدستور"، أن كثير من شركات الأدوية كانت لديها رغبة في تصنيع المكملات الغذائية التي تساهم في مواجهة المرض وترفع الجهاز المناعي.وأوضح عضو غرفة الأدوية، أنه ثبت ضعف الكثير من الدول خلال تلك الأزمة، إلا أن مصر من الدول التي ظلت صامدة في مواجهة تلك الأزمة، على الرغم من تعرضنا لحدوث نقص في بعض الأدوية في بداية الأزمة لكن سرعان ما سمحت الحكومة لكثير من الشركات ببداية التصدير حتى أصبح لدينا فائض من المكملات الغذائية يسمح للتصدير.