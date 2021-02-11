«دانة غاز» الإماراتية تكشف موعد إتمام بيع أصولها البرية فى مصر

كشفت شركة دانة غاز الإماراتية، عن موعد إتمام صفقة بيع أصولها البرية المنتجة للنفط والغاز في مصر.وذكر بيان صادر عن الشركة، أن عملية البيع مقرر لها أن تتم خلال النصف الأول من 2021، وأن إجمالي مستحقاتها في مصر حتى نهاية 2020، بلغ 130 مليون دولار، وأنها حصلت على مستحقاتها في إقليم كردستان العراق بانتظام منذ مارس 2020.وكانت الشركة قد أعلنت في العام الماضي، توقيعها اتفاقية ملزمة مع شركة "آي بي آر الوسطاني للبترول المحدودة"، لبيع أصولها البرية المنتجة للنفط والغاز في مصر مقابل 236 مليون دولار (نحو 866 مليون درهم)، تشمل دفعات مستقبلية مشروطة.