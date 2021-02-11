روسيا: مباحثات المفوض السامي للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كانت صعبة

قال مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف، إن مباحثات المفوض السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في موسكو كانت صعبة.وأكد المسئول الروسي في تصريحات صحفية لوسائل إعلام روسية اليوم الخميس، أن هذه المباحثات رغم صعوبتها بالنسبة للجانب الأوروبي، إلا أنها تميزت بقدر عال من الاحتراف المهني.وأوضح أنه تم خلال المحادثات في موسكو، بحث مسائل كانت مواقف روسيا والاتحاد الأوروبي متقاربة ومتطابقة في بعض الأحيان، كما تم بحث قضايا فيها اختلاف واضح بين مواقف الجانبين، ولفت إلى أن هذا يؤكد أهمية استمرار الحوار الذي يعتبره الاتحاد الأوروبي أيضا ضروريا.