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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة الحيوانية» ينظم ورش عمل في 9 محافظات حول منتجات الألبان

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:42 م
إنتاج الالبان
إنتاج الالبان
عبدالناصرمحمد
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أعلنت وزارة الزراعة عن تطوير 862 مركزا لتجميع الألبان، وتكليف جميع الجهات ذات الصلة للوصول إلى منتج غذائي آمن للمواطن المصري.

وفي السياق، ينفذ معهد بحوث الصحة الحيوانية من خلال مركز التدريب والتعلم والاستشارات المعتمد دوليا، مجموعة من ورش العمل اعتبارا من الأحد القادم 14 فبراير إلى الثلاثاء 16 فبراير بعنوان "كيفية التعرف على غش الألبان ومنتجاته" فى 9 محافظات في وقت واحد، وهي البحيرة، كفر الشيخ، أسيوط، بني سويف، الفيوم، المنوفية، القليوبيية، الإسكندرية والدقهلية والتي سيتم تنفيذها مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويحاضر في الورش مجموعة من الأساتذة المتخصصين بالمعهد ومعامله.

وقال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن هذه الدورات تأتي في إطار دور المركز الخدمي والمجتمعي لخدمة قطاع منتجي الألبان بالمحافظات المختلفة.

وأشاد مدير المعهد ممتاز شاهين، بأهمية الاهتمام بقطاع الألبان بجميع أنحاء الجمهورية، والتي تميز معهد بحوث الصحة الحيوانية لوجود معامل له بجميع محافظات الجمهورية، ما تمكنه من الوصول إلى قطاع كبير من المربيين.

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