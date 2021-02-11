«الصحة الحيوانية» ينظم ورش عمل في 9 محافظات حول منتجات الألبان

أعلنت وزارة الزراعة عن تطوير 862 مركزا لتجميع الألبان، وتكليف جميع الجهات ذات الصلة للوصول إلى منتج غذائي آمن للمواطن المصري.وفي السياق، ينفذ معهد بحوث الصحة الحيوانية من خلال مركز التدريب والتعلم والاستشارات المعتمد دوليا، مجموعة من ورش العمل اعتبارا من الأحد القادم 14 فبراير إلى الثلاثاء 16 فبراير بعنوان "كيفية التعرف على غش الألبان ومنتجاته" فى 9 محافظات في وقت واحد، وهي البحيرة، كفر الشيخ، أسيوط، بني سويف، الفيوم، المنوفية، القليوبيية، الإسكندرية والدقهلية والتي سيتم تنفيذها مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويحاضر في الورش مجموعة من الأساتذة المتخصصين بالمعهد ومعامله.وقال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن هذه الدورات تأتي في إطار دور المركز الخدمي والمجتمعي لخدمة قطاع منتجي الألبان بالمحافظات المختلفة.وأشاد مدير المعهد ممتاز شاهين، بأهمية الاهتمام بقطاع الألبان بجميع أنحاء الجمهورية، والتي تميز معهد بحوث الصحة الحيوانية لوجود معامل له بجميع محافظات الجمهورية، ما تمكنه من الوصول إلى قطاع كبير من المربيين.