«التعليم» تخطر المديريات بتأجيل تدريبات معلمي التعليم الفني

خاطب قطاع التعليم الفني والتجهيزات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع مديريات التربية والتعليم بشأن خطة استكمال تنفيذ الخطة التدريبية لتأهيل معلمي التعليم الفني على تدريس المناهج القائمة على الجدارات للعام الدراسي 2020-2021 بالمدارس المستهدفة.وتضمن الخطاب، أنه بشأن عقد تدريب المعلمين على المناهج وفق البرامج القائمة على منهجية الجدارات للفصل الدراسي الثاني للعام 2020-2021، والذي تقرر بناء على موافقة اللجنة العليا للتدريب بالقرار الوزاري رقم (143) بتاريخ 23-12-2020 بشأن تشكيل اللجنة العيا للتدريب، تقرر تأجيل التدريب إلى موعد يتم تحديده لاحقا.كما طالب بالتوجيه للاتخاذ اللازم نحو سرعة إبلاغ المتدربين بتأجيل جميع التدريبات التي كان من المقرر عقدها بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة في الفترة من 14 حتى 18 فبراير الجاري.