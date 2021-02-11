البابا يعوض غياب الرحلات الرعوية بلقاءات مع الأساقفة في المقر الباباوي

يستكمل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، السيناريو البديل للرحلات الرعوية، التي كان معتادًا عليها داخل إيبارشيات مصر الداخلية وبلاد المهجر، لمتابعة أحوال الرعية والكنائس القبطية الارثوذكسية، والتي توقف بسبب تفشي جائحة كورونا.واعتمد في ذلك السيناريو على عكس الأمور المعتادة، فبدلا من قيام البابا تواضروس بالسفر إلى الإيبارشية يلتقي الباب بالأسقف المسؤول عن الإيبارشية للاطمئنان على الأحوال هناك، فمنذ بداية العام التقى البابا بعدة أساقفة مثل، الأنبا اكليمنضس أسقف شرق مدينة نصر والهجانة، والأنبا بولس أسقف شرق كندا، والأنبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن.بجانب الانبا ثيؤدسيوس أسقف وسط الجيزة، والأنبا مكاريوس أسقف المنيا، والأنبا اندراوس اسقف صدفا وابو تيج، والأنبا تكلا أسقف دشنا، والأنبا دانيال اسقف المعادي والأنبا يوليوس أسقف مصر القديمة، والأنبا غبريال أسقف بني سويف.بالإضافة إلى لقاءات أخرى جاءت في نهاية العام الماضي، مثل الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، وعدد من مسؤولي الجاليات القبطية في اسيا وأوروبا.واعتمد تطبيق ذلك السيناريو على لقاء البابا بالأسقف، بينما يطبق البابا سيناريو آخر مع المجموعات خصوصا مجموعات المهجر مثل الكهنة والخدام وهو سيناريو اللقاءات الاون لاين.