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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لمتابعة أعمال التطوير.. محافظ أسيوط يتفقد مستشفى أبنوب المركزي

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:40 م
مستشفى أبنوب المركزي
مستشفى أبنوب المركزي
أسيوط_محمد أبوشادي:
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تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط مستشفى أبنوب المركزي، للوقوف على سير العمل ومتابعة أعمال التطوير وتذليل العقبات لتشغيل شبكات الغازات بالمستشفى، والتأكيد على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال جولة مفاجئة ضمن جولاته الميدانية على المستشفيات والوحدات الصحية للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، ورافقه خلال الجولة تاج جلال، رئيس مركز ومدينة أبنوب، والمهندس مصطفى عبدالفتاح، مدير منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط.

و تفقد محافظ أسيوط العيادات الخارجية بمستشفى أبنوب المركزي، واطمئن على تواجد الأدوية والأمصال، كما تفقد وحدة شبكة الغازات التي لم يتم استكمالها بعد، مشددًا على سرعة نهو الأعمال وتشغيل الوحدة لتلبية احتياجات المستشفى من الأكسجين،كما التقى بالمرضى وبعض المترددين على المستشفى واستمع إلى مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم.

وتابع المحافظ جولته بتفقد أقسام الأشعة والعمليات، ثم قسم المبتسرين والحضانات الذى يحتوى على 15 حضانة وقسم رعاية الأم لوليدها وقسم النساء، وشاهد مساحة الأرض غير المستغلة بالمستشفى والتي سيتم بنائها كتوسع للمستشفى المركزي ضمن خطة التطوير التي تجرى بها.

والتقى بالدكتور علاء الدين أحمد عبدالناصر، مدير المستشفى المركزي ونوابه، وطالبهم بتلافي جميع الملاحظات والسلبيات التي تم رصدها،ورفع مستوى نظافة المستشفى والتأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، والاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على حياة العاملين والمرضى والمترددين على المستشفى.

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