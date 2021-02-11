بولندا تسجل 7 آلاف إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات في بولندا، 7008 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) ليصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى مليون و570 ألف و658 حالة.كما أعلنت وزارة الصحة، حسبما أورد "راديو بولندا" اليوم الخميس، تسجيل 456 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 40 ألفا و177 حالة وفاة، فضلا عن تعافي 4466 شخصا ليصل إجمالي المتعافين من المرض في البلاد إلى مليون و324 آلاف و101 شخص.ولازال أكثر من 12 ألف شخص يتلقون العلاج في المستشفيات فيما يوجد أكثر من 144 ألف في العزل المنزلي إثر معاناتهم من أعراض المرض.