الصور الأولى للعقار المنهار بالشرابية

حصلت «الدستور» على الصور الأولى من عقار الشرابية المنهار أجزاء منه ليلة أمس، حيث أظهرت الصور سقوط أسقف بعض الغرف وتصدع جدران باقي المبني.وأخلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ليلة أمس الأربعاء عقار بشارع محمد الدسوقي متفرع من شارع البستاني بمنطقة الشرابية، إثر انهيار جزئي من سقف بعض الشقق السكنية بالعقار وتصدع الجدران.وسرعان ما انتقلت قوات الحماية المدنية للعقار وتم إخلائه من السكان حفاظا على أرواحهم وجاري التنسيق مع رئاسة الحي لتسكين الأهالي في أماكن بديلة.