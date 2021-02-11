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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ البحيرة: منح قروض للشباب بمليار و873 مليون جنيه عبر «مشروعك»

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:40 م
اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة
البحيرة معوض هويدى
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قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن إجمالي حجم القروض الممنوحة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بلغت مليار و873 مليون جنيه منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن وذلك لتمويل عدد 21 ألف و675 مشروعًا استثماريا متنوعًا.

وأوضح محافظ البحيرة أن هذه المشروعات ساهمت في توفير 59 ألف و625 فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة، مشيرًا الى أن المشروع يُعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال منحه قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية تساعد في دعم الاقتصاد الوطني.

يأتي ذلك في إطار نشاط المشروع على أرض محافظة البحيرة والذى يهدف إلى إتاحة القروض الميسرة للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، تفعيلًا لمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تستهدف تشجيع إقامة تلك المشروعات للمساهمة في توفير فرص عمل حقيقية تساهم في زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

من جهته قال المحاسب أكرم مكرم، المدير التنفيذي لـ "مشروعك"، أن المشروع يهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات استثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروع والذى يبدأ من 25 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه، بمساهمة 6 بنوك وطنية من خلال فائدة 5% للمشروعات الصناعية، 8% للمشروعات التجارية، 16% للمشروعات الزراعية ؛ وذلك وفقًا لسياسات البنك الائتمانية.

وكان محافظ البحيرة، قد وجه بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، مشددا على ضرورة الالتزام بإجراءات التقديم والاستشارات الفنية التي يحتاجها المشروع، متمثلة في دراسات الجدوى، وفرص التدريب الفني والإداري، بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة "مشروعك" مع تكثيف أعمال التوعية لدى الشباب، لتحفيزهم للاستفادة من المميزات التي يقدمها المشروع.

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