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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

زوجة المهندس المحكوم عليه بالإعدام فى السعودية: تخفيف الحكم للسجن المؤبد

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:49 م
المهندس علي أبو القاسم
المهندس علي أبو القاسم
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قالت ابتسام سلامة، زوجة المهندس علي أبوالقاسم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن زوجها المحكوم عليه بالإعدام في قضية الاتجار بالمخدرات، صدر ضده قرار جديد من المحكمة الجزئية في المملكة العربية السعودية، والتي قضت في جلستها اليوم بالحكم بالمؤبد على زوجها.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار السيد التوني، قد أدانت المتهمين الرئيسيين في الجريمة، وقضت المحكمة بمعاقبة ثلاثة أشخاص آخرين، بالسجن المؤبد، لإدانتهم بحيازة المواد المخدرة وتهريبها إلى خارج البلاد، وبرأت 3 متهمين آخرين في القضية ذاتها، إذ أثبتت التحقيقات أن المحكوم عليهم دسوا الأقراص المخدرة للمهندس علي أبوالقاسم، والذى ضبط في السعودية.

وكانت الجهود المصرية بالتعاون مع الجانب السعودي، قد نجحت في وقف تنفيذ حكم الإعدام مراعاة لتطورات التحقيقات في القضية بمصر.

وكان على أبوالقاسم مهندس مصري من محافظة أسوان، ألقى القبض عليه في منتصف عام 2016، وصدر عليه حكم بالإعدام عام 2017، على خلفية اتهامه بتهريب وجلب مخدرات إلى المملكة العربية السعودية، وأشارت التحقيقات المصرية إلى قيام مجموعة من تجار المخدرات بدس كمية من المواد المخدرة داخل معدات الحفر التي استوردها المهندس المصري على أبوالقاسم من مصر إلى السعودية والتي كان يشرف على تسلمها، وألقت السلطات السعودية القبض على المهندس المصري بتهمة جلب المخدرات وقضت عليه بالإعدام ثم تداولت القضية حتى حصل على حكم بالبراءة في مصر، وتخفيف حكم الإعدام إلى المؤبد.

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