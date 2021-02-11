اختلس أموال عمله.. حبس مشرف مالى سابق بأحد بيوت الشباب بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس مشرف المالى لأحد بيوت الشباب 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد بالاستيلاء على المال العام، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.تلقي اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بورود بلاغ لضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بقيام المشرف المالى لأحد بيوت الشباب "سابقًا" تم فصله، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، باختلاس مبالغ مالية من عهدته.أسفرت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا عن صحة الواقعة وقيام المتحرى عنه باستغلال موقعه الوظيفى كونه المشرف المالى لبيت الشباب المشار إليه، واختلاس مبلغ مالى من عهدته المسلمة إليه لإجراء أعمال الصيانة، وقام بالاستيلاء عليه لنفسه عن طريق التلاعب فى عمل التسويات السنوية التى يقوم بتقديمها للمسئولين بجهة عمله من خلال إضافة بنود مصروفات وهمية، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.