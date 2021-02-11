«الديمقراطي الكردستاني»: المشكلة بين بغداد وأربيل سياسية بحتة

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، أن المشكلة بين بغداد وأربيل "سياسية بحتة" اختلقتها بعض الأحزاب لتحقيق أهداف محددة.وقال باجلان في تصريح لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الخميس إن "الوفد الحكومي الذي وصل إلى بغداد أمس الأربعاء سيعمل في محاولة أخيرة على تقديم ما يمكن وفقا للدستور بغية حل الأزمة وإيجاد حل قانوني يضمن منح مواطني الإقليم حصتهم من الموازنة"، مبينا أن هناك العديد من المقترحات التي قدمت من الجانبين وتسعى جميع الأطراف لتقريب وجهات النظر.وأضاف أن هناك أملا كبيرا في الوصول إلى اتفاق على اعتبار أن المشكلة ليست مالية أو قانونية أو دستورية أو حتى فنية لكنها مشكلة سياسية بحتة، وأن بعض الأحزاب السياسية خلقت تلك المشكلة لتحقيق عدة أهداف، أولها الضغط على حكومة إقليم كردستان وإحراجها أمام جماهيرها ولي ذراع الإقليم والثاني بغية الضغط على الحكومة الاتحادية وإفشالها مع خلق فجوة بينها وبين الإقليم.ولفت باجلان، إلى أن السبب الأخر انتخابي من بعض الأطراف السياسية لتحقيق مكاسب سياسية على اعتبار أن حكومتي بغداد وأربيل بينهما تفاهم كبير وهناك تفهم متبادل للحلول وفقا للدستور.