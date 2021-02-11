ضبط 8 أطنان مبيدات مجهولة المصدر في المنوفية (صور)

أكد المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، تمكن قسم الرقابة علي المبيدات والمخصبات الزراعية بالمديرية وبالتنسيق مع لجنه حماية المستهلك التابعة لرئاسة مجلس الوزراء والجهات الأمنية والمعنية بضبط ما يزيد عن 8 أطنان من المبيدات الزراعية مجهولة المصدر وغير المسجلة بوزارة الزراعة بكيان صناعي غير مرخص بقرية كفر شبرازنجى بمركز ومدينة الباجور.وأضاف "الجمل" أنه تم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على كافة المضبوطات وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها، في إطار دور مديرية الزراعة الرقابي في ضبط سوق المبيدات والمخصبات الزراعية وحفاظا على البيئة وصحة المواطن وسلامة الغذاء.