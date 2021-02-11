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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 8 أطنان مبيدات مجهولة المصدر في المنوفية (صور)

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:38 م
مبيدات مجهولة
مبيدات مجهولة
ولاء القاضى
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أكد المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، تمكن قسم الرقابة علي المبيدات والمخصبات الزراعية بالمديرية وبالتنسيق مع لجنه حماية المستهلك التابعة لرئاسة مجلس الوزراء والجهات الأمنية والمعنية بضبط ما يزيد عن 8 أطنان من المبيدات الزراعية مجهولة المصدر وغير المسجلة بوزارة الزراعة بكيان صناعي غير مرخص بقرية كفر شبرازنجى بمركز ومدينة الباجور.

وأضاف "الجمل" أنه تم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على كافة المضبوطات وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها، في إطار دور مديرية الزراعة الرقابي في ضبط سوق المبيدات والمخصبات الزراعية وحفاظا على البيئة وصحة المواطن وسلامة الغذاء.

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