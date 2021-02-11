حكيم ينتهي من تسجيل «اطلعلى برة»

انتهى نجم الأغنية الشعبية المطرب حكيم، من تسجيل أغنية سينجل جديدة بعنوان "اطلعلى برة"، بالتعاون مع موزع المهرجانات إسلام ساسو.ونشر حكيم، صورة مع الموزع ساسو، من كواليس تسجيل الأغنية، عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وكتب معلقا "الأغنية اللى جايه مع الموزع الجميل اللى أنا بحبه بجد لأخلاقه ولفنه إسلام ساسو، اسم الأغنية اطلعلى بره، ألحان أحمد ناصر - كابونجا، وكلمات الشاعر الجميل ملاك عادل".يذكر أن حكيم ظهر مؤخرا في أولى حلقات برنامج "سهرانين" والذي يقدمه النجم أمير كرارة عبر شاشة قنوات ON وحققت الحلقة نجاحا كبيرا حيث تناولت العديد من الأسرار الفنية والشخصية التي تحدث فيها حكيم للمرة الأولى عبر شاشة التلفزيون.