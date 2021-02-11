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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

3 مارس.. آخر موعد للتسجيل في «إيتيدا» لرواد الأعمال

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:37 م
إيتيدا
إيتيدا
طارق عتمان
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أطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" برنامج تدريبي لرواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لتعزيز قدراتهم وزيادة فرص تطبيق الحلول الابتكارية من خلال توفير مجموعة شاملة من الخدمات والمزايا، وذلك بالتعاون مع شركة "فيزا" العاملة في مجال الدفع الرقمي والتكنولوجيا.

ويتيح البرنامج لرواد الأعمال والشركات الناشئة إمكانية اختبار حلول المدفوعات المقدمة من أجل تسريع تطبيقها والتأكد من توافقها مع معايير ومحددات فيزا وذلك بالإضافة إلى مساعدة الشركات الناشئة في العثور على شركاء لتمكين أعمالهم من خلال شبكة شركاء فيزا العالمية.

ويقدم البرنامج جائزة نقدية قيمتها 20 ألف دولار أمريكية لأفضل شركة اشتركت في البرنامج وذلك بعد تلقي التدريب الفني والتوجيه اللازم للأعمال فيما يتعلق بنماذج واحتياجات العمل والتسويق والتعرف على منهجيات العمل التي تسرع من قابلية الانضمام إلى شبكة فيزا.

كما تحصل الشركات الناشئة ورواد الأعمال بموجب اشتراكهم بالبرنامج على حق الدخول لواجهة فيزا التطويرية لبرمجة التطبيقاتVisa's development API وتجربة بيئة فيزا للاختبار الآمن للبرامج الجديدة، مع التركيز على دعم النساء اللاتي يشاركن في مجال التكنولوجيا المالية.

وحددت الهيئة 3 مارس القادم موعدًا نهائيًا للتسجيل بالبرنامج من خلال مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال " تيك" التابع لها.

ويستهدف البرنامج رواد الأعمال وأصحاب المشروعات والشركات الناشئة المُتخصصة في مجالات التكنولوجيا الماليةFintech والتي تعمل على نشر حلولًا مُبتكرة في واحد أو أكثر من مجالات الشمول المالي، والمدفوعات الرقمية، والتأمين، وعمليات تمكين التجار من قبول الدفع ببطاقات الائتمان، وخدمات مدفوعات التجار ببطاقات الائتمان والخصم، وأجهزة الاتصال قريب المدى NFC، وتحديد الهوية بموجات الراديو، والتسويات المالية، وإدارة الأصول المالية، وإدارة الاستثمارات.

كما يستهدف البرنامج مطوري ومبتكري حلول الدفع الإلكتروني من خلال تطبيقات الهاتف المحمول، وأمن المدفوعات الرقمية، والمصادقة المعلوماتية، والحلول الأخرى المتعلقة بالتكنولوجيا المالية.

وكانت الهيئة قد وقعت مذكرة تفاهم مع شركة "فيزا" في نوفمبر الماضي بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال دعم ريادة الأعمال وتحفيز الشركات الناشئة على تطوير حلول ابتكارية في مجال التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى الترويج ونشر ثقافة المدفوعات الرقمية في مصر.

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