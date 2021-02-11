حريق في مخزن كرتون بالبدرشين.. وندب المعمل الجنائي للفحص

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بانتداب الأدلة الجنائية لفحص موقع حريق مخزن كرتون ملحق بمصنع لإنتاج الحلاوة الطحينية بمنطقة أبو رجوان بدائرة قسم شرطة البدرشين، لبيان السبب الرئيسي وراء اندلاع الحريق.ما طلبت التحريات لكشف ملابسات الحريق.كان ضباط مباحث قسم شرطة، تلقوا إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مصنع بمنطقة أبو رجوان بدائرة القسم؛ وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ4 سيارات إطفاء.وتبين نشوب حريق داخل مخزن كرتون على مساحة 200 متر ملحق بمصنع لإنتاج الحلاوة الطحينية؛ وعلى الفور تم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات من مباني المصنع؛ وتمت السيطرة على الحريق.تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.