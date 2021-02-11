الإمارات تسجل 3525 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، تسجيل 3525 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 180340 فحصًا جديدًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 339667 حالة منذ بداية الجائحة.وبحسب بيان الصحة الإماراتية، سجلت الإمارات 18 حالة وفاة جديدة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 974 حالة.وأشارت الوزارة إلى شفاء 3734 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 319787 حالة.