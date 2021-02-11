رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تسجل 3525 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:39 م
الإمارات
الإمارات
نيفين أشرف
طباعة
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، تسجيل 3525 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 180340 فحصًا جديدًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 339667 حالة منذ بداية الجائحة.

وبحسب بيان الصحة الإماراتية، سجلت الإمارات 18 حالة وفاة جديدة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 974 حالة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 3734 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 319787 حالة.

موضوعات متعلقة

«أمن الدقهلية» يكشف حقيقة وجود أزمة تموينية وغلق فرن عيش بقرية أوليلة

مصدر بالصحة: «زايد» وجهت بحصر المراكز الطبية بالقرى لتطويرها

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 11-2-2021

كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 107.3 مليون

الصور

image description

محافظ أسيوط يناشد الخريجين بالاشتراك في مبادرة الرئيس «مهنتك مستقبلك»

image description

إنشاء وحدة معالجة للمياه بالمدينة الجامعية بأسيوط

image description

محافظ دمياط تلتقى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ

image description

إعادة العمل بفرع بنك الإسكندرية بمركز البداري بعد توقفه

image description

سحب وإخلاء 4 قطع أراضى مخالفة بدمياط

الأكثر قراءة

اعترافات المتهمين بالتخطيط لاغتيال اللواء كمال الدالى

مصدر بالصحة: «زايد» وجهت بحصر المراكز الطبية بالقرى لتطويرها

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 11-2-2021

تحذير من سلالة «كنت» البريطانية: ستجتاح العالم

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

الصين تكشف عن خطة لتطوير سياحة الجليد والثلج

برلين تكشف عن تفاصيل مهرجان «برليناله» في ظل كورونا

مواعيد القطارات اليوم الخميس 11-2-2021

إرشادات جديدة فى أمريكا للوقاية من كورونا

أيام زمان

عمل في محل للساعات واتهم بالجاسوسية.. حكاية إلياس مؤدب

كيف وقع استيفان روستي في غرام حبيبة والده بالخطأ؟

«أجرى البروفة في البوفيه».. حكاية محمد عبد الوهاب مع القهوة والصلع

«الفانلة بالخطأ».. حيلة مديحة يسري اكتشفت بها خيانة زوجها 3 مرات

مقالات الرأي
جلال حمام
قائد يسبق بفكره واقع عصره
صفوت البياضي
عقار عالمى يواجه وباءً عالميًا
أحمد بهاء الدين شعبان
مقارنة أهمية أن نتحاور يا ناس
خالد عكاشة
هل تدخل «تيسلا» بقدميها ساحة غسل الأموال؟
المزيد

الثقافة

صدور «كقطة تعبر الطريق» أول رواية مصرية حول الأزمة السورية

تفاصيل الحالة الصحية لـ أحمد عبد المعطي حجازي

عبد الدايم تكلف «الحاج علي» برئاسة جريدة القاهرة.. وتجدد لـ«ناصف» في القومي للطفل

«الثقافة» تصدر قرارًا بإنشاء فرع لأكاديمية الفنون بالشروق