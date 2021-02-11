حصر وتسجيل 10 آلاف من العمالة غير المنتظمة بمشروعات العاصمة الإدارية

كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه خلال الجولة الميدانية لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تم حصر وتسجيل 10 آلاف و495 عاملا ً من العمالة غير المنتظمة، وإصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة لنحو 5 آلاف و132 عاملًا منهم، وسيتم استئناف الحصر والتسجيل، تمهيدا للانتقال لشركات أخرى داخل مشروعات العاصمة الجديدة.وقال الوزير، في بيان اليوم الخميس، إنه يجرى حاليا تنفيذ خطة ومنظومة متكاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة على مستوى كافة المشروعات القومية على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم حصر وتسجيل هذه الفئة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لرعاية هذه الفئة صحيًا واجتماعيا وتأمينا.ولفت إلى أن حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة تتحمل تكاليف إصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة واستخراج بطاقات الرقم القومي للعمال بالمهنة الجديدة التى يعملون عليها فعليا من خلال مصلحة الأحوال المدنية، ويتم تسليم البطاقة الجديدة للعامل في اليوم التالي.ومن جانبه، أوضح عزت عمران وكيل الوزارة للتشغيل ومعلومات سوق العمل، أنه بدأت عملية الحصر في 3 شركات أوراسكوم، وجاما، والإسكندرية للإنشاءات، على مدار 3 أسابيع بدءًا من يوم 17 يناير الماضي، وطبقًا لتوجيهات الوزير جاري استكمال عملية الحصر للعمالة غير المنتظمة بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.