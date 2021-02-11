محافظ المنوفية يشهد اصطفاف المعدات المشاركة في «حياة كريمة» (صور)

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، صباح اليوم، اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ مبادرة " حياة كريمة " لتطوير 81 قرية ريفية بمركزي الشهداء وأشمون، للاطمئنان علي مدي جاهزية المعدات والأطقم الفنية المختصة والوقوف علي حجم الاحتياجات المطلوب توفيرها، وتحديد أوجه الدعم اللازمة.يأتي هذا في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير وتنمية 1500 قرية بنطاق الجمهورية، واتخاذ الإجراءات العاجلة والتنسيق الفوري مع الجهات المعنية للبدء فورًا في تنفيذ تلك المبادرة، بحضور نائبه محمد موسى، واللواء علاء رشاد، السكرتير العام، واللواء عماد يوسف، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أحمد أبو الغار، المستشار العسكري للمحافظة، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، ورؤساء الوحدات المحلية لمركزي الشهداء وأشمون ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.و شارك في الاصطفاف 130 معدة ثقيلة وتشمل لوادر، وحفارات، وقلابات، وجليدرات، وماكينات كهرباء، وماكينات شفط مياه وغيرها من المعدات الثقيلة.وخلال كلمته أكد محافظ المنوفية أن تلك المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي لتطوير قري الريف تؤسس لمرحلة جديدة من مفهوم التنمية علي أرض وطننا الحبيب، مضيفًا أن هذه المبادرة تعد مشروعًا قوميًا وأحد أهم المبادرات الرئاسية التي تهتم بتطوير حياة الانسان المصري وتغيير نمط حياته، مشيرًا أن تلك المبادرة ستشمل تطوير 81 قرية ريفية بمركزي الشهداء وأشمون، وستشهد تلك القرى تطويرا شاملا للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.وشدد المحافظ على أولوية تشغيل أبناء المحافظة في أعمال تنفيذ مشروعات التطوير بتلك القرى، وأهمية التكاتف والمشاركة المجتمعية بين كافة المؤسسات الحكومية والتنفيذية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني، في أعمال التطوير وتحقيق التكامل بين الجهات المختلفة بما يساهم في تطوير الخدمات واستكمال المرافق لتغيير نمط الحياة بالقري الريفية لتحقيق رضا المواطن.