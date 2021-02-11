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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الكهرباء تؤجل ممارسة توريد كابلات جهد 220 لتطوير منطقة شق الثعبان

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:34 م
توريد كابلات
توريد كابلات
محمود مرعي
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خاطبت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، الشركات المتقدمة للممارسة الخاصة، بتوريد وتركيب كابلات جهد "٢٢٠ ك.ف" والخاص بمشروع تطوير منطقة شق الثعبان بالقاهرة، والتي تتم تحت إشراف وحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر.

وكشف مصدر بالشركة المصرية لنقل الكهرباء أن قرار التأجيل جاء نظرا لارتباط طارئ لوزير الكهرباء في نفس موعد الممارسة.

وأضاف المصدر لـ"الدستور"أنه جاري تحديد موعد آخر للممارسة والتي يتوقع لها نهاية الأسبوع القادم.

وكان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر كشف، في بيان سابق له، أن القطاع نجح فى إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الكهربائية الموحدة خلال الأربع سنوات الماضية بلغت أكثر من 28 ألف ميجاوات بنهاية عام 2018، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.

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