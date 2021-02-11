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محافظات

دكتور مصري يتقدم لموسوعة جينيس لابتكاره برنامجا لتغيير نغمات الناي

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:31 م
جريدة الدستور
أسيوط_محمد أبوشادي:
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نجح الدكتور الدكتور على ممدوح، مدرس الموسيقى العربية بقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، في ابتكار برنامج حسابي " سوفت وير" لتغيير نغمات آلة الناي عن طريق تغيير مسافات التباعد بين الثقوب والذي تقدم به لتسجيله في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وعن تفاصيل الفكرة، قال الدكتور على ممدوح أن فكرة البرنامج الحسابي نجح في الحصول على شهادة اعتماد مسجلة، من مكتب الملكية الفكرية بهيئة تكنولوجيا صناعة المعلومات والتابعة لوزارة الاتصالات بالقرية الذكية، والذي يعد أول برنامج متخصص في آلة الناي والقائمة في صناعتها على أصحاب الحرف اليدوية وهو ما يعد سببًا في تطورها طوال السنوات الماضية.

و أضاف مدرس الموسيقى العربية أن الفكرة بدأ اهتمامه بها منذ تعيينه معيدًا في عام 2013 وبحثه لوضع وسيلة متطورة لصناعة الناي وتحديث عمله، عن طريق تسهيل استخدامه والعزف عليه وإتاحة تغيير النغمات بشكل أكبر، مشيرًا إلى أن البرنامج الحسابي القائم على ابتكار يعتمد حساب طول آلة الناي وإجراء له حسابات معينة واقتراح لأماكن الثقوب بحيث يرتبط بها أصوات النغمات الصادرة.

وعن فوائد البرنامج، أوضح أنه عن طريق تلك الفكرة يمكن تطوير آلة الناي لتضم أكثر من 7 ثقوب، وإضافة مزيد من الثقوب بمزيد من النغمات، كما أنه يتيح إضافة أطول جديدة على الآلة وزيادة عدد العقل المكونة له لإضافة مزيد من النغمات.

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