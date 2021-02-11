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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس عاطل بتهمة قتل متسولة فى الخليفة

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:54 م
حبس
حبس
نجلاء رفاعي
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل سيدة متسولة أمام مسجد السيدة عائشة في مسكنها بمنطقة الخليفة.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية حول الواقعة، قائلًا إنه كان يمر بضائقة مالية وخطط لقتل السيدة عقب ترصدها وأنه كسر الباب وتهجم عليها وسرق هاتفها المحمول ومصوغاتها الذهبية، وعرض الموبايل على أحد الجيران يعمل مهندسًا، ووافق على شرائه، وتتبع الهاتف هو ما كشف الجريمة.

وقررت النيابة إخلاء سبيل مشتري الهاتف والصائغ؛ لثبوت عدم تورطهما ومعرفتهما بالواقعة.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة الخليفة بلاغًا يفيد العثور على جثة سيدة متسولة في مسكنها، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أن الجثة لسيدة في العقد الخامس من العمر، وتعيش بمفردها، وبجسدها طعنات متفرقة بالجسم، ووجود كسر في باب الشقة.

وبعمل التحريات تبين أن المتهم شاب عاطل كان يترصد المجني عليها وكان يعلم بحيازتها للأموال، فتم التهجم عليها وسرقة هاتفها المحمول وغوايش ومصوغات ذهبية كانت تملكها، ووجه لها طعنات نافذة في الجسم، نتجت عنها وفاتها.

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