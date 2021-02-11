بايدن: نسعى للانخراط فى علاقة عملية مع بكين لتحقيق مصالح واشنطن

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن التزامه بالسعي للانخراط فى "علاقة عملية مع الصين تهدف إلى تحقيق نتائج عندما يخدم ذلك مصالح الولايات المتحدة وحلفائها".وأعرب الرئيس الأمريكى في أول اتصال هاتفي مع نظيره الصيني شى جين بينج منذ تولي الأول منصبه، وفقًا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس- عن قلقه من انتهاكات بكين لحقوق الإنسان في إقليم شينج يانج، وعمليات "القمع" في هونج كونج، والممارسات التجارية "غير العادلة" لبكين، حسب وصفه.وأبلغ الرئيس الأمريكي نظيره الصيني بأنه يعطى أولوية لـ"حماية أمن الشعب الأمريكى وازدهاره وصحته والحفاظ على حرية وانفتاح منطقة الهندي والهادئ".وذكرت القناة أن الرئيسين تبادلا وجهات النظر حول مكافحة جائحة كوفيد-19، والتحديات المشتركة للأمن الصحى العالمى، وتغير المناخ، ومنع انتشار الأسلحة.كان بايدن قد أعلن في زيارة لوزارة الدفاع (البنتاجون)، أمس الأربعاء، عن تشكيل فريق عمل خاص بالوزارة بشأن الصين، وأمر بإجراء مراجعة فورية للنهج الاستراتيجى للجيش في مواجهة التحدي الذى أضحت تشكله بكين.وقال الرئيس الأمريكى فى مقابلة بثت الأحد الماضي، إن الخصومة بين الولايات المتحدة والصين ستتخذ شكل "منافسة قصوى" مع تأكيده أنه يريد تجنب أي "نزاع" بين أكبر قوتين اقتصاديتين.