ضبط مسئول بجمعية استولى على أقساط القروض لنفسه فى الأقصر

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر، لاتهامه باستغلال طبيعة عمله بإحدى جمعيات خدمات المشروعات متناهية الصغر والمنوط به تحصيل أقساط القروض من المقترضين، وقام بتحصيل أقساط قروض من 40 مقترضًا واختلاسها لنفسه دون وجه حق وعدم توريدها لخزينة الجمعية.وأمكن الحصول على كل المستندات المؤيدة للواقعة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.