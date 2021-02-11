رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جنرال: أمريكا حاضرة في الشرق الأوسط لردع من يهددون استقراره

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:27 م
فرانك ماكنزي
فرانك ماكنزي
ا ش ا
طباعة
قال قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال فرانك ماكنزي، إن الولايات المتحدة ستواصل حضورها في الشرق الأوسط وتعزيزه لردع إيران ومواجهة ما اعتبره "دعما إيرانيا مستمرا" للتنظيمات الإرهابية والحروب بالوكالة التي تُشن في العراق وسوريا واليمن.

وقال الجنرال ماكينزي، في حديث عبر الدوائر التلفزيونية مع خبراء "معهد الشرق الأوسط" حول أنشطة إيران واستقرار المنطقة "إن الإدارة الأميركية الجديدة، أشارت إلى إنها ستتخذ نهجًا صارمًا وواعيًا لدى تعاطيها قدمًا مع سياسات إيران".

وتابع الجنرال ماكينزى حديثه الذي نشرت مقتطفات منه صحيفة "واشنطن إكزامينر" اليوم، قائلًا: "حضورنا في المنطقة هو حضور دفاعي الطابع في أغلبه، وهو ما أدي إلى دخولنا في فترة ردع متنازع عليها مع إيران" وذلك في إشارة إلى الحروب بالوكالة التي تعتبر واشنطن أن إيران تشنها ضد الولايات المتحدة في العراق، وإن "تخفيف التوتر بين إسرائيل ودول عربية أخرى أتاح لنا فرصة استراتيجية لجذب شركاء إضافيين للوقوف في وجه تهديدات استقرار المنطقة".

وبحسب التقارير الإخبارية الصادرة هذا الأسبوع، فقد أصدرت الولايات المتحدة أوامرها لحاملة الطائرات "نيميتز" بمغادرة الخليج العربي، لكنها لأزالت تحتفظ بنحو 2500 جندي في العراق، إضافة إلى قوات وقدرات أخرى في أرجاء المنطقة، كما بدا الرئيس الأميركي، جو بايدن، أكثر تشددًا بشأن شروط إعادة الحوار مع إيران خلال مقتطفات لمقابلة مع محطة "سي بي إس" الأميركية نشرت قبل يومين، ورد بالنفي القاطع على سؤال بثته المحطة عما إذا كانت الولايات المتحدة ستبادر برفع العقوبات عن إيران لكي تُستأنف المفاوضات معها.

ويقول المراقبون إنه بينما يخلو الاتفاق النووي المبرم مع إيران JCPOA (خطة العمل الشاملة المشتركة) المعروفة ب ـ" اتفاق لوزان النووي" من أي حديث عن أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، فإن خبراء دفاع طالبوا الولايات المتحدة بإرغام إيران على إدراج أنشطتها المضرة كجزء من اتفاق جديد، يعتقد أن إيران استخدمت 100 مليون دولار من أموال العقوبات المرفوعة للتخريب ونشر الفوضى في الشرق الأوسط، وتمويل إرهابيين وميليشيات مسلحة في العراق وسوريا واليمن.

وتجدر الإشارة إلى أن مسألة التفاوض بشأن اتفاق أوسع نطاقًا مع إيران لم ترد خلال حملة بايدن الانتخابية، ولكنها طالبت طهران بالعودة إلى الالتزام باتفاق 2015 الذي وقعته مع إدارة أوباما والقوى الغربية الأخرى.

موضوعات متعلقة

مصدر بالصحة: «زايد» وجهت بحصر المراكز الطبية بالقرى لتطويرها

اعترافات المتهمين بالتخطيط لاغتيال اللواء كمال الدالى

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 11-2-2021

وزيرة الصحة: ارتفاع إصابات كورونا أواخر أبريل.. وهذا موعد تراجعها

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير منطقة الدعائم

image description

«صحة أسيوط» تتسلم 27 ماكينة غسيل كلوي من صندوق تحيا مصر

image description

لمتابعة أعمال التطوير.. محافظ أسيوط يتفقد مستشفى أبنوب المركزي

image description

دكتور مصري يتقدم لموسوعة جينيس لابتكاره برنامجا لتغيير نغمات الناي

image description

محافظ أسيوط يبحث مع أهالي قرية المندرة تحسين الخدمات والمرافق

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة: ارتفاع إصابات كورونا أواخر أبريل.. وهذا موعد تراجعها

اعترافات المتهمين بالتخطيط لاغتيال اللواء كمال الدالى

صدمة جديدة من لجنة الزمالك المؤقتة لـ«مرتضى منصور»

حقيقة تعطل خدمات بطاقات التموين بـ «دعم مصر»

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

إشارة تردد bein sport المفتوحة على النايل سات لـ مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

ماذا تعني فعالية اللقاحات ضد كورونا؟

السكك الحديد الألمانية تعلن عودة الحركة في 95% من خطوطها

40% من البريطانيين يعانون ضعف الصحة أو مشاكل مالية

أيام زمان

عمل في محل للساعات واتهم بالجاسوسية.. حكاية إلياس مؤدب

كيف وقع استيفان روستي في غرام حبيبة والده بالخطأ؟

«أجرى البروفة في البوفيه».. حكاية محمد عبد الوهاب مع القهوة والصلع

«الفانلة بالخطأ».. حيلة مديحة يسري اكتشفت بها خيانة زوجها 3 مرات

مقالات الرأي
جلال حمام
قائد يسبق بفكره واقع عصره
صفوت البياضي
عقار عالمى يواجه وباءً عالميًا
أحمد بهاء الدين شعبان
مقارنة أهمية أن نتحاور يا ناس
خالد عكاشة
هل تدخل «تيسلا» بقدميها ساحة غسل الأموال؟
المزيد

الثقافة

«المورد الثقافي» يطلق النسخة الرقمية من مهرجان «ريدزون» السنوي

سعاد العنزي تلقي محاضرة عن مي زيادة بمناسبة ذكرى ميلادها

صدور «كقطة تعبر الطريق» أول رواية مصرية حول الأزمة السورية

تفاصيل الحالة الصحية لـ أحمد عبد المعطي حجازي