ضبط المتهمين بسرقة معدات من موقع تحت الإنشاء فى السلام

نجح رجال المباحث بمديرية أمن بالقاهرة، فى القبض على 3 أشخاص بعد سرقتهم كميات من الحديد والأسياخ من داخل موقع تحت الإنشاء في منطقة السلام، وحرر محضر بالواقعة.وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" بالقاهرة أثناء استقلالهم دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية قيادة وملك أحدهم وبحوزتهم 2 عمود إنارة- مجموعة من أجزاء حديدية لعمود إنارة- كمية من أسياخ حديد التسليح- غطاء بالوعة صرف صحى وجميعهم مجهولة المصدر.وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات، اعترفوا بسرقتها من داخل موقع تحت الإنشاء بدائرة القسم باسلوب المغافلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.