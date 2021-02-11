136662 إجمالى إصابات كورونا فى عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الخميس، أن إجمالى عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا فى السلطنة بلغ 136 ألفا و622 إصابة.وذكرت الصحة العمانية في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، أن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 1539 حالة، بنسبة 1.13%، فيما بلغ إجمالى المتعافين 128 ألفًا و461 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.