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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير حقوقي: الأكاديمون الأتراك يعيشون في مناخ من الخوف بسبب الرقابة

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:23 م
الأتراك
الأتراك
هدير سند
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أظهر تقرير حقوقي عن انتهاكات الحريات الاكاديمية في تركيا أن مناخ الضغط والخوف وفرض الرقابة الذي ساد خلال حالة الطوارئ يستمر في الإضرار بالأوساط الأكاديمية والجامعات في البلاد حتى أن الاكاديميين أصبحوا لا يستطيعون التفريق بين حالة الطوارئ وما بعدها.

وبحسب صحيفة "بيانت" التركية، أعدت الباحثة ديميت ساينتا من Human Rights School، تقريرا تم نشره كجزء من مشروع الآلية الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان (EIDHR) وجمعية بناء القدرات (KAGED)، كشفت فيه أن الأكاديميين الأتراك لا يشعرون بالحرية في الفصول وعند عرض المنشورات الأكاديمية وتطبيقات المشاريع واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وحتى أثناء التواصل مع زملائهم، بسبب الرقابة المفروضة عليهم.

وأوضح التقرير أن هناك مناخ من الضغط مفروض علي الوسط الأكاديمي "مناخ الضغط هذا قوض التعاون الأكاديمي، حتى أنهم لا يستطيعون التفريق بين حالة الطوارئ وما بعدها، وتسبب هذا المناخ في فقدان الثقة في الإنتاج الأكاديمي والأوساط الأكاديمية".

وأضاف "إن معايير الترقية الأكاديمية وضغط الأداء، التي تقف في طريق الأمن الوظيفي للأكاديميين كتهديد خطير للغاية، قد حولت الألقاب الأكاديمية إلى" مواقف متعبة ".

َوتابع التقرير: "يجب على الأكاديميين أن يشعروا بالقلق بشأن إمكانية عدم تجديد عقود عملهم بعد أن تم تخصيص إنتاجهم الأكاديمي بهدف الحصول على نقاط لتثبيتها".

وذكر التقرير أن انقاشات حول القضايا المحظورة في تركيا لا تتم في الفصول والجامعات وبالتالي في الأوساط الأكاديمية في تركيا، وتشمل تلك القضايا: القضية الكرديةو الأرمنية، والأقليات، والمثليين والمتحولين جنسيًا".

وأشار الأكاديميون إلى أنهم فقدوا ثقتهم في الأوساط الأكاديمية وأن أصواتهم الآن ليست عالية كما كانت من قبل بسبب مناخ الضغط والخوف الناجم عن حالة الطوارئ، بحسب ما ذكر التقرير.

َونوه التقرير أيضا ان الأكاديميات يتعرضن لانتهاكات طبيعية للحقوق بسبب هوياتهن الجنسانية. ومن المتوقع أن يتصرفن بما يتفق مع الأدوار الجنسانية، ويتعرض الأكاديميات للتمييز على أساس حالتهن الزوجية ولا يقبلهن الذكور كزميلات الأكاديميين، وخاصة في الجامعات في الأطراف.

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