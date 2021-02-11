اليوم.. أنيسة حسونة وأميرة عامر فى ضيافة «معكم منى الشاذلى»

تحل الكاتبة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى "الناس"، ضيفة على برنامج «معكم منى الشاذلي» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، اليوم الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءً.تتحدث أنيسة خلال اللقاء عن قصة تجربتها في مستشفى الناس. كما ينضم إليها في فقرة لاحقة الدكتور محمود الشاذلي رئيس قسم جراحات القلب بمستشفى الناس، للحديث عن المستشفى ومدى الإنجاز الذي تحقق على الأرض.وفي فقرة لاحقة تستضيف الإعلامية منى الشاذلي المطربة أميرة عامر، التي أعدت رسالة ماجستير عن الفنانة القديرة صباح وأغانيها في السينما المصرية، فضلًا عن تقديمها عددًا من الأغاني الطربية لصباح.