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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يبحث مع أهالي قرية المندرة تحسين الخدمات والمرافق

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:22 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بديوان عام المحافظة مجموعة من أهالي قرية المندرة بمركز منفلوط، وذلك ضمن سلسلة لقاءات المحافظ المستمرة بأهالي قرى ومراكز المحافظة، ضمن مبادرته لفتح قنوات التواصل الجماهيري مع المواطنين للاستماع إلى طلباتهم وشكواهم، بحضور ممثلي الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق ومديريات الخدمات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور المهندس حسام مهران، رئيس مركز ومدينة منفلوط، والمهندس ناجح عبدالرحمن، رئيس الجهاز التنفيذي لفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط، والمهندس ياسر عبدالرحيم، وكيل وزارة الري بأسيوط.

بدأ اللقاء بالسلام الوطني ثم كلمة الترحيب من المحافظ بجميع الحضور، واستمع إلى طلبات أهالي قرية المندرة بمركز منفلوط في قطاعات الري ومياه الشرب والصرف الصحي، والشباب والرياضة، والصحة، والطرق، والكهرباء، والأبنية التعليمية، وتحسين بعض الخدمات والمرافق بالقرية وقرى المركز.

ووجه محافظ أسيوط وكيل وزارة الري بسرعة تطهير الترع بالقرية لتحسين أحوال الرى بها، بالإضافة إلى بحث استغلال مساحات الأراضي المجاورة للترع المغطاة لخدمة أهالي القرية، كما وجه مسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمتابعة تنفيذ خطة الهيئة للتوسع في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتغطية قرى ومراكز المحافظة.

و كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة منفلوط بالتنسيق مع مسؤولي الري والزراعة وسرعة تطهير الترع والمصارف لتحسين الري بقرى المركز وخاصة في نهايات الترع، وحل مشاكل المزارعين من خلال عقد لقاءات معهم بصفة مستمرة، فضلًا عن بحث تشغيل مكتب بريد قرية المندرة طوال أيام الاسبوع لخدمة أهالي القرية.

وفي نهاية الاجتماع أكد "سعد" على تفعيل التواصل الجماهيري مع المواطنين وتكليف رؤساء المراكز والأحياء والقرى بتكثيف الجولات الميدانية بالقرى والنجوع ولقاء الأهالي والاستماع إلى طلباتهم، وإيجاد الحلول للمشاكل وتفعيل المشاركة المجتمعية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، والنهوض بمشروعات المرافق والخدمات والبنية التحتية من مياه شرب، وصرف صحي، وكهرباء، وغاز، فضلًا عن مشروعات القطاع الصحي ومشروعات هيئة الأبنية التعليمية والشباب والرياضة.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن عقد لقاءات دورية مع المواطنين بصفة أسبوعية بديوان عام المحافظة لمناقشة شكواهم وطلباتهم، بالإضافة إلى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوي المواطنين والرد على استفساراتهم وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وهي رقم (2135603 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 088)، أو رسائل الواتس آب (01000623873)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة.

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