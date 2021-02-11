بغداد وباريس يبحثان قضايا المحكومين بالإرهاب من حملة الجنسية الفرنسية

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى بالعراق فائق زيدان، مع السفير الفرنسي جان نويل، القضايا الخاصة بالمحكومين بقضايا الإرهاب من حملة الجنسية الفرنسية.وذكر القضاء، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الخميس، أن زيدان استقبل السفير الفرنسي في العراق برنو أوبير والقائم بالأعمال جان نويل والمستشارة كَلوي بودرو، موضحا أن أن الطرفين بحثا القضايا الخاصة بالمحكومين بقضايا الإرهاب من حملة الجنسية الفرنسية.