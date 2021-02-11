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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

فى ذكرى رائد العشيرة.. «الإمام الغزالي» يعقد منتدى عن التصوف

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:21 م
جريدة الدستور
كتب: عمرو رشدي
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أعلن مركز الإمام الغزالي للفكر والثقافة بأكاديمية أهل الصفة بالمقطم، إنه سيعقد منتدى حواري على هامش المؤتمر السنوي الثالث والعشرين لوفاة رائد العشيرة المحمدية الإمام محمد زكي الدين إبراهيم.

وينطلق المنتدى يوم الأحد المقبل تحت عنوان:" التَّصوف بين فلسفة الأخلاق وعلوم التحقيق برعاية الدكتور محمد مهنا رئيس رواق التصوف ومدير البيت المحمدي لدراسات التصوف.

ويشارك فى المنتدى الحواري، عدد من الشخصيات العلمية والدينية ابرزها الدكتور رافع الرفاعي امين دار الفتوى العراقية والدكتور يسري جبر وكيل الطريقة الصديقية الشاذلية وعدد آخر من شيوخ وعلماء التصوف.

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