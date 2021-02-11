انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة بمصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية دون وقوع أى إصابات، لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعًا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته من امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.