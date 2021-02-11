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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة بمصر الجديدة

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:40 م
حريق
حريق
حسام التمساح
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أمرت نيابة مصر الجديدة بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية دون وقوع أى إصابات، لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعًا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته من امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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