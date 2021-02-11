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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«النيلي» يتفقد معرضي رياض الأطفال والطلاب الموهوبين بالفرافرة

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:20 م
الدكتور سمير النيلي
الدكتور سمير النيلي
محمد مهدي
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تفقد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، إدارة الفرافرة التعليمية، وشملت جولته مدرسة الفرافرة الرسمية للغات.

وخلال جولته أشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بمعرض رياض الأطفال داخل المدرسة والمصمم بشكل جمالي لائق ويحتوى على العديد من الوسائل التعليمية.

وانتقل النيلي لزيارة معرض الطلاب الموهوبين والذي يحتوي على العديد من الأعمال الفنية والإبداعية.

وتضمنت الجولة متابعة مجموعات التقوية بالمدرسة لطلاب الصف الرابع الابتدائي، مؤكدا على ضرورة تقديم كافة سبل الدعم لجميع الطلاب.

وكرم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة كل من المتعلمات شهد عبد الله محمد، فاطمة محمد عبد الغنى، حنين محمد عبد الستار، وذلك لتميزهم وتفوقهم والحرص على المشاركة بالعديد من الأنشطة، موجها خالص الشكر والتقدير لجميع القائمين على تلك الأعمال والظهور بالمظهر اللائق والمشرف.

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