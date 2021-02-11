إصابة شخصان في انقلاب سيارة بترعة في أسوان

أصيب شخصان في انقلاب سيارة ربع نقل بترعة "خور قبلي" بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، اليوم الخميس، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.تلقى مرفق الإسعاف بأسوان، إخطارًا وقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بترعة "خور قبلي" بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، اليوم الخميس، ما أسفر عن إصابة شخصين، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.وانتقلت الأجهزة الأمنية بكوم أمبو إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.