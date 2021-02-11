عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

اقتحم العشرات من المستوطنينن الإسرائيلي، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة.وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة في بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، اليوم الخميس إن 58 مستوطنا، و45 طالبا يهوديا، اقتحموا باحات المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال، وادوا طقوسا تلمودية.وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال منزل مواطن في قريقة عين البيضا بالاغوار الشمالية، واعتقلت زوجته.