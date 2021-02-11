جهود شرطة المسطحات المائية خلال 24 ساعة

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بإشراف اللواء بهي الدين زغلول مساعد وزير الداخلية، عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.ونجحت الجهود في مجال حماية البيئة والصحة العامة في ضبط عدد (2 قضية منشأة صناعية "بدون ترخيص") بنطاق مديرية أمن القليوبية بمضبوطات بلغت (13 طن لمخلفات وأدوات بلاستيكية) مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة ودون بيانات.. بالمخالفة لقانون سلامة الأغذية والمنتجات الصناعية وقانون الغش التجارى والتدليس.وتمكنت الجهود في مجال المواد الغذائية من ضبط عدد (3 مصانع ومستودع "بدون ترخيص") بنطاق مديريات أمن البحيرة والقليوبية والجيزة بمضبوطات بلغت (172.3 طن مواد غذائية – 177،9 دقيق - 33،500 طن صودا كاوية) دون بيانات ومجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة ومسنوب إنتاجها لشركات وهمية بالمخالفة لقانون سلامة الأغذية والمنتجات الصناعية وقانون الغش التجارى والتدليس.وأثمرت الجهود في مجال المنشآت الصناعية عن ضبط عدد (5) منشآت "مصانع " لعدم وجود سجل بيئى - عدم وجود مخزن للمواد والمخلفات الخطرة - التخلص غير الآمن من المخلفات الصلبة - مزاولة النشاط بدون ترخيص بالمخالفة لقانون البيئة - بنطاق مديريتى أمن البحيرة والقليوبية.ونجحت الجهود في مجال عوادم السيارات في ضبط عدد (24 سيارة) لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق مديرية أمن القليوبية، وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط عدد (65) قضية مخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال حماية الملاحة الداخلية تم ضبط عدد (10) وحدات نهرية لمخالفة قانون الملاحة الداخلية بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية تم ضبط عدد (44) قضية تلوث بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل بنطاق مديرية أمن البحيرة.