عرض الموسم الجديد من «أمين وشركاه» الاثنين المقبل على قناة ON

طرحت قناة ON إعلان الموسم الجديد من برنامج "أمين وشركاه"، الذي يقدمه الفنان أحمد أمين، والمقرر عرضه بدءًا من يوم الاثنين المقبل، الموافق 15 فبراير الجاري، في تمام الساعة 11 مساء.و يناقش "أمين" خلال البرنامج الظواهر الاجتماعية المنتشرة في المجتمع المصري بشكل كوميدي، كما يقدم "اسكتشات" تمثيلية لاستعراض الشخصيات التي يقدمها.ويشارك في هذه المشاهد التمثيلية عدد من النجوم، أبرزهم نيللي كريم، وحمدي الميرغني، وأحمد فهمي، ومحمد عبد الرحمن، ومي كساب، ومحمد جمعة.