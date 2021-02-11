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رئيس التحرير التنفيذي
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تحقيقات

القصة الكاملة لتطوير منظومة المخلفات والتخلص من المقالب العشوائية

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:18 م
وزارة التنمية المحلية
وزارة التنمية المحلية
هاني سميح
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خطة جديدة عرضتها وزارة التنمية المحلية مؤخرًا على لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وهي تنفيذ وتطوير منظومة المخلفات البلدية والصلبة الجديدة، لتكون تكلفتها على مدار 4 سنوات حوالى 12 مليار جنيه موزعة على كافة البرامج الخاصة بالمنظومة من غلق المقالب العشوائية وإنشاء محطات وسيطة ثابتة وتوفير محطات وسيطة متحركة وإنشاء وتطوير مصانع للمعالجة والتدوير وإنشاء مدافن صحية آمنة.

تضمنت أيضًا الخطة عقود التشغيل والجمع والنقل والنظافة العامة والمعالجة والتدوير بالإضافة إلى برنامج الدعم المؤسسي للدعم الفني ومنظومة التحصيل والمبادرات وحملات التوعية، وذلك بالتنسيق بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع في تنفيذ البينة التحتية للمنظومة.

"1.7 مليار جنيه"، كان المبلغ الذي تم تخصيصه لإنشاء البنية التحتية وغلق المقالب العشوائية وتوفير المحطات وإنشاء المدافن، بالتنسيق بين المحافظات والهيئة العربية للتصنيع لرفع تراكمات القمامة من 38 موقع فى 4 محافظات هى البحيرة والشرقية وأسوان والغربية بإجمالى 447 ألف طن.

بلغت نسبة الانتهاء من رفع التراكمات 90%، بجانب الانتهاء من 5 محطات وسيطة ثابتة فى محافظات القاهرة وبنى سويف والبحيرة، وكذلك تدبير جميع معدات المحطات الوسيطة بالمرحلة الأولى بنسبة 100 %، بالإضافة إلى الانتهاء من توريد 7 محطات وسيطة متحركة فى محافظات القاهرة ودمياط والإسماعيلية بالإضافة إلى تسليم وتدبير المعدات اللازمة لهم.

يذكر أنه جاري الانتهاء من تنفيذ 26 خلية دفن صحي، وتم بالفعل البدء فى تنفيذ 17 خلية فى 13 محافظة، والاتفاق أيضًا على تطوير مصنعي المحلة ودفرة بالغربية، ورفع جميع التراكمات الموجودة بالمصنعين، وإنشاء خط جديد بالمحلة تصل طاقته الاجمالية 640 طن يوم وإنشاء خطين فى دفرة بطاقة 1200 طن يوم.

ومن المقرر أن يتم رفع تراكمات تاريخية للمخلفات من المحافظات، 1.8 مليون طن خلال العام المالي 2020-2021، بالإضافة إلى رفع 27 مليون طن مُخلفات التولد اليومي.

بلغ إجمالي عدد مصانع التدوير قبل خطة التطوير حوالي 51 مصنع، منهم 32 مصنع لا يعمل، والمخطط إنشاء 63 خط لتدوير المخلفات خلال الفترة 2019 – 2023، كما يجرى تنفيذ 15 خط تدوير ضمن خطة تطوير منظومة المخلفات بالمرحلة الأولى والثانية (الغربية – الدقهلية – سوهاج – المنيا – المنوفية)، وسيتم إنشاء باقي المصانع ضمن خطة التطوير خلال العاميين الماليين 2021-2022، 2022-2023.

ويتم حاليًا القضاء على عمليات التخلص العشوائي من خلال إنشاء 26 مدفن صحي فى 16 محافظة ( الجيزة – الشرقية – المنوفية – مطروح – بور سعيد – اسماعيلية – البحر الأحمر – جنوب سيناء - السويس – الفيوم – بني سويف – سوهاج – الاقصر – أسوان – البحيرة – شمال سيناء)، ومن المُخطط الانتهاء من الأعمال منتصف أبريل القادم.

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